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    «Фламенго» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Бавария Латинская Америка
    Бразильский «Фламенго» и мюнхенская «Бавария» сойдутся в поединке 1/8 финала чемпионата мира среди клубов. Игра состоится 29 июня в Майами-Гарденс. Старт в 23:00 мск.

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    «Фламенго» в группе показал, что может доставить проблем и гранду. Бразильцы нанесли поражение «Челси». Так что после этого «Баварии» необходимо сделать выводы, особенно после поражения от «Бенфики».

    Многие эксперты считают, что «Фламенго» способен удивить. Именно поэтому можно говорить о серьезной интриге. Турнир навылет, никто не хочет проигрывать. Наверняка будет очень интересно.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 5.00 и 1.74. Ставки на проход в четвертьфинал принимаются с коэффициентами 3.30 и 1.35.

    • Эксперты LiveSport сделали прогноз, в котором предложили две ставки на эту игру.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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