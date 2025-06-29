«Фламенго» в группе показал, что может доставить проблем и гранду. Бразильцы нанесли поражение «Челси». Так что после этого «Баварии» необходимо сделать выводы, особенно после поражения от «Бенфики».
Многие эксперты считают, что «Фламенго» способен удивить. Именно поэтому можно говорить о серьезной интриге. Турнир навылет, никто не хочет проигрывать. Наверняка будет очень интересно.
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 5.00 и 1.74. Ставки на проход в четвертьфинал принимаются с коэффициентами 3.30 и 1.35.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз, в котором предложили две ставки на эту игру.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.