Бразильскийи мюнхенскаясойдутся в поединке 1/8 финала чемпионата мира среди клубов. Игра состоится 29 июня в Майами-Гарденс. Старт в 23:00 мск.

«Фламенго» в группе показал, что может доставить проблем и гранду. Бразильцы нанесли поражение «Челси». Так что после этого «Баварии» необходимо сделать выводы, особенно после поражения от «Бенфики».

Многие эксперты считают, что «Фламенго» способен удивить. Именно поэтому можно говорить о серьезной интриге. Турнир навылет, никто не хочет проигрывать. Наверняка будет очень интересно.

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 5.00 и 1.74. Ставки на проход в четвертьфинал принимаются с коэффициентами 3.30 и 1.35.

Эксперты LiveSport сделали прогноз, в котором предложили две ставки на эту игру.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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