Алаба получил мышечную травму

Давид Алаба Фото: globallookpress.com
В заявлении клуба сообщается, что у 33-летнего игрока обнаружена мышечная травма подошвы левой ноги.
По информации различных источников, австриец может пропустить месяц из-за этого повреждения.
С декабря 2023 года по январь 2025 года Алаба восстанавливался после разрыва крестообразной связки. В феврале защитник «Реала» травмировал отводящую мышцу, а апреле австриец порвал мениск.
Всего в минувшем сезоне 33-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах.