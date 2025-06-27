Алаба получил мышечную травму

Защитникполучил повреждение, об этом сообщила пресс-служба клуба .

В заявлении клуба сообщается, что у 33-летнего игрока обнаружена мышечная травма подошвы левой ноги.

По информации различных источников, австриец может пропустить месяц из-за этого повреждения.

С декабря 2023 года по январь 2025 года Алаба восстанавливался после разрыва крестообразной связки. В феврале защитник «Реала» травмировал отводящую мышцу, а апреле австриец порвал мениск.

Всего в минувшем сезоне 33-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах.