«Галатасарай» может подписать Ришарлисона

Форвард «Тоттенхэма»попал в сферу интересов турецкого «Галатасарая», сообщает TeamTalk.

По информации источника, за игроком следил лично главный тренер стамбульского клуба Жозе Моуринью.

Лондонский клуб готов расстаться с 28-летним бразильцем — как на постоянной основе, так и через аренду. Причина — нестабильная форма форварда, регулярные травмы и невпечатляющая статистика.

В сезоне-2024/25 Ришарлисон провел 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с «шпорами» действует до июня 2027 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ришарлисона оценивается в 20 млн евро.