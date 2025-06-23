«Манчестер Сити» отгрузил шесть мячей «Аль-Айну» и вышел в плей-офф КЧМ-2025

В матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболуодержал победу надиз ОАЭ со счетом 6:0.

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. После навеса с угла поля Илкай Гюндоган подхватил мяч на дальнем углу штрафной, обыграл финтом защитника и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив Эсса.

На 27-й минуте англичане смогли удвоить преимущество. Красивым обводящим ударом со штрафного Клаудио Эчеверри отправил снаряд точно под перекладину, а Эсса лишь взглядом проводил мяч в сетку.

В добавленное к первому тайму время судья принял решение назначить пенальти в ворота «Аль-Айна» за фол Рабья против Силвы. Эрлинг Холанн уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.

На 73-й минуте Силва сместился с правого фланга к линии штрафной и отдал вперед на ход Гюндогану, который оторвался от опеки защитника, после чего легко переиграл Эсса, отправив мяч в нижний угол ворот.

На 84-й минуте игроки «Манчестер Сити» довели счёт до крупного. Родри исполнил проникающий пас в штрафную на Оскара Бобба, который расшатал защитника финтом, после чего пробил низом точно в ближний угол ворот.

А на 89-й минуте Холанн зацепился за мяч в чужой штрафной после паса от Гюндогана и сбросил назад на Райана Шерки, который с дальней дистанции в касание пробил точно в нижний угол ворот.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа G Манчестер Сити — Аль-Айн 6:0 Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (8'), 2:0 Клаудио Эчеверри (27'), 3:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (45 + 5'), 4:0 Илкай Гюндоган (73'), 5:0 Оскар Бобб (84'), 6:0 Райан Шерки (89') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Абдукодир Хусанов (Оскар Бобб, 61'), Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол (Рубен Диаш, 74'), Райан Айт Нури, Бернарду Силва (Тейьяни Рейндерс, 73'), Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри (Филип Фоден, 46'), Николас Гонсалес (Родриго Эрнандес, 61'), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Аль-Айн: Халид Еиса, Рами Рабиа, Адис Яшич, Мохаммед аль Балуши (Каку, 62'), Яхья Надер (Матиас Паласиос, 46'), Нассим Шадли (Матео Санабрия, 74'), Пак Ён-у, Суфьян Рахими (Лаба Коджо, 46'), Abdoul Karim Traoure, Facundo Zabala (Эрик, 62'), Amadou Niang Предупреждения: Facundo Zabala (25'), Рами Рабиа (45 + 4'), Абдукодир Хусанов (58')

«Манчестер Сити» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе G, уступая «Ювентусу» по дополнительным показателям. Обе команды вышли в плей-офф, так как у марокканского «Видада» и «Аль-Айна» перед 3-м туром по 0 очков.

В 3-м туре «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», а «Видад» и «Аль-Айн» сыграют между собой. Матчи пройдут 26 июня.