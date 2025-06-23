«Манчестер Сити» отгрузил шесть мячей «Аль-Айну» и вышел в плей-офф КЧМ-2025

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. После навеса с угла поля Илкай Гюндоган подхватил мяч на дальнем углу штрафной, обыграл финтом защитника и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив Эсса.
На 27-й минуте англичане смогли удвоить преимущество. Красивым обводящим ударом со штрафного Клаудио Эчеверри отправил снаряд точно под перекладину, а Эсса лишь взглядом проводил мяч в сетку.
В добавленное к первому тайму время судья принял решение назначить пенальти в ворота «Аль-Айна» за фол Рабья против Силвы. Эрлинг Холанн уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.
На 73-й минуте Силва сместился с правого фланга к линии штрафной и отдал вперед на ход Гюндогану, который оторвался от опеки защитника, после чего легко переиграл Эсса, отправив мяч в нижний угол ворот.
На 84-й минуте игроки «Манчестер Сити» довели счёт до крупного. Родри исполнил проникающий пас в штрафную на Оскара Бобба, который расшатал защитника финтом, после чего пробил низом точно в ближний угол ворот.
А на 89-й минуте Холанн зацепился за мяч в чужой штрафной после паса от Гюндогана и сбросил назад на Райана Шерки, который с дальней дистанции в касание пробил точно в нижний угол ворот.
«Манчестер Сити» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе G, уступая «Ювентусу» по дополнительным показателям. Обе команды вышли в плей-офф, так как у марокканского «Видада» и «Аль-Айна» перед 3-м туром по 0 очков.
В 3-м туре «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», а «Видад» и «Аль-Айн» сыграют между собой. Матчи пройдут 26 июня.