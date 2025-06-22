«Ротор» объявил о подписании контракта с полузащитником Макаровым

подписал контракт с 29-летним белорусским полузащитником

Соглашение заключено по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления ещё на сезон. Макаров присоединился к волгоградскому клубу на правах свободного агента после завершения контракта с «Сочи», который истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Макаров провёл 15 матчей за «Сочи» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Ранее в карьере он выступал за тульский «Арсенал», «Торпедо Жодино», «Смолевичи» и «Слоним».

По итогам сезона 2024/25 Первой лиги «Ротор» занял девятое место в турнирной таблице, а «Сочи» завершил чемпионат на пятой позиции.