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    Рашфорд: Трудно описать словами то, что делает Ямаль

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд оценил игру вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Трудно описать словами то, что он делает, потому что ему не положено этого делать, ведь ему всего 16-17 лет. В 17 лет он играет на высшем уровне. Не думаю, что мы видели такое раньше. То, что он делает, ненормально, потому что он будет только совершенствоваться. Поэтому мы не знаем, что будем говорить о нём через три года. Его менталитет, позволяющий ему делать всё естественно, — ещё одно из его умений.

    Это зависит от того, что они ценят. Если они ценят только умение играть, я думаю, он может этого добиться. Но у Дембеле есть Лига чемпионов… Всё зависит от того, на что они смотрят. Я не буду разочарован, если кто-то из них выиграет его», — приводит слова Рашфорда COPE.

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