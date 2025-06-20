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    Кейн — о матче с «Бока Хуниорс»: Они дадут нам серьёзный бой

    Футбол Футбол Германии Бавария Латинская Америка Клубный чемпионат мира
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился своими ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира против «Бока Хуниорс».

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Они дадут нам серьезный бой и сделают все возможное, чтобы выбить нас из колеи. Мы должны быть готовы к этому. Мы можем сделать большой шаг на пути к стадии плей-офф. На этом мы и сосредоточены», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

    Кейн также отмечал, что участие в обновленном Клубном чемпионате мира — уникальный опыт для него и всей команды.

    Матч против «Бока Хуниорс» состоится в ночь с 20 на 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск. В первом матче мюнхенцы разгромили «Окленд» со счетом 10:0.

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