Кейн — о матче с «Бока Хуниорс»: Они дадут нам серьёзный бой

Нападающийподелился своими ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира против

«Они дадут нам серьезный бой и сделают все возможное, чтобы выбить нас из колеи. Мы должны быть готовы к этому. Мы можем сделать большой шаг на пути к стадии плей-офф. На этом мы и сосредоточены», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Кейн также отмечал, что участие в обновленном Клубном чемпионате мира — уникальный опыт для него и всей команды.

Матч против «Бока Хуниорс» состоится в ночь с 20 на 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск. В первом матче мюнхенцы разгромили «Окленд» со счетом 10:0.