Орещук: Не очень сильно верится, что Черчесов возглавит сборную Польши, но его там ценят

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«В нынешнее время не очень сильно верится, что Черчесов возглавит сборную Польши. Но факт, что его там ценят. Думаю, Черчесов сто процентов присутствовал или присутствует в списках на назначение в сборную, но согласятся ли поляки, чтобы россиянин тренировал их команду? Я за это очень переживаю. Но мне бы хотелось, чтобы Станислав Саламович возглавил сборную Польши. Я уверен, что результат не заставил бы себя долго ждать», — приводит слова Орещука «Чемпионат».
Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.
Черчесов имеет опыт работы в Польше — в сезоне-2015/2016 он возглавлял варшавскую «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и кубок страны.