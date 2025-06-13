Орещук: Не очень сильно верится, что Черчесов возглавит сборную Польши, но его там ценят

Бывший спортивный директорпрокомментировал информацию о возможном назначениина пост главного тренера сборной

«В нынешнее время не очень сильно верится, что Черчесов возглавит сборную Польши. Но факт, что его там ценят. Думаю, Черчесов сто процентов присутствовал или присутствует в списках на назначение в сборную, но согласятся ли поляки, чтобы россиянин тренировал их команду? Я за это очень переживаю. Но мне бы хотелось, чтобы Станислав Саламович возглавил сборную Польши. Я уверен, что результат не заставил бы себя долго ждать», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.

Черчесов имеет опыт работы в Польше — в сезоне-2015/2016 он возглавлял варшавскую «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и кубок страны.