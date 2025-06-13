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    Орещук: Не очень сильно верится, что Черчесов возглавит сборную Польши, но его там ценят

    Футбол Сборная Польши
    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Польши.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «В нынешнее время не очень сильно верится, что Черчесов возглавит сборную Польши. Но факт, что его там ценят. Думаю, Черчесов сто процентов присутствовал или присутствует в списках на назначение в сборную, но согласятся ли поляки, чтобы россиянин тренировал их команду? Я за это очень переживаю. Но мне бы хотелось, чтобы Станислав Саламович возглавил сборную Польши. Я уверен, что результат не заставил бы себя долго ждать», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

    Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.

    Черчесов имеет опыт работы в Польше — в сезоне-2015/2016 он возглавлял варшавскую «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и кубок страны.

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