Источник: Черчесов может возглавить сборную Польши

Российский специалистявляется одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной. Об этом сообщает «Чемпионат» с отсылкой на неназванный источник.

Предыдущий наставник Михал Пробеж покинул свой пост после поражения от Финляндии (1:2) в матче отборочного раунда к ЧМ-2026. Также польский тренер имел конфликт с главной звездой национальной команды Робертом Левандовски, который впоследствии заявил, что не желает играть в сборной Польши, пока ее тренирует Пробеж.

Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.

Черчесов имеет опыт работы в Польше — в сезоне-2015/2016 он возглавлял варшавскую «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и кубок страны.