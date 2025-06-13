Горшков: Набрали очень много очков и не выиграли титул — нонсенс!

Защитникподелился чувствами от отсутствия титулов в минувшем сезоне у команды из Санкт-Петербурга.

«Очень недовольны. И футболисты, и тренерский штаб, и руководство. При этом набрали очень много очков — 66. И не выиграли титул — нонсенс! Вести в финале Пути РПЛ 2:0 и проиграть — тоже нонсенс! Будем работать и делать выводы. Не считаю, что плохо играли или как-то некачественно.

Главная причина, что "Зенит" не выиграл трофей — очень качественная игра "Краснодара". Каждый год команда, набирающая 66 очков была чемпионом. Главный момент, что "Краснодар" действительно прибавил», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занял 2-е место по итогам сезона-2024/2025 в РПЛ, чемпионом впервые в своей истории стал «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга также выбыл в финале Пути РПЛ Кубка России, уступив будущим победителям из ЦСКА.