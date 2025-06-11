Семшов: Отставка Николича удивила

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал уход в отставкус поста главного тренера

«Конечно, отставка Николича удивила. Он выиграл Кубок России, команда хорошо играла в весенней части, и ЦСКА занял третье место в РПЛ. Николич говорил в раздевалке, что теперь цель — золотые медали, а потом покидает команду. Мы не можем говорить о причинах, пока сам тренер или руководство ЦСКА нам не разъяснят. Это странно. Он проработал всего год, только зимой начал прививать то, что хотел видеть в команде, все стало получаться. Неоднозначная ситуация. Бессмысленно догадываться, пока мы не узнаем из первых уст», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

Сербский специалист отработал в ЦСКА только один сезон. За это время «армейцы» заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России.

По информации разных источников, Николич близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.