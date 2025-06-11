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    Семшов: Отставка Николича удивила

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    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал уход в отставку Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Конечно, отставка Николича удивила. Он выиграл Кубок России, команда хорошо играла в весенней части, и ЦСКА занял третье место в РПЛ. Николич говорил в раздевалке, что теперь цель — золотые медали, а потом покидает команду. Мы не можем говорить о причинах, пока сам тренер или руководство ЦСКА нам не разъяснят. Это странно. Он проработал всего год, только зимой начал прививать то, что хотел видеть в команде, все стало получаться. Неоднозначная ситуация. Бессмысленно догадываться, пока мы не узнаем из первых уст», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

    Сербский специалист отработал в ЦСКА только один сезон. За это время «армейцы» заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России.

    По информации разных источников, Николич близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.

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