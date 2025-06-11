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    Винисиус ЖуниорВинисиус снова забил при Анчелотти: Бразилия обыграла Парагвай и пробилась на Чемпионат Мира
  • 08:43
    • Бразилия под руководством Анчелотти победила Парагвай и вышла на ЧМ-2026
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    Бразилия под руководством Анчелотти победила Парагвай и вышла на ЧМ-2026

    Бразилия — Парагвай: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Парагвая
    Прошел матч 16-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Сборная Бразилии обыграла Парагвай с минимальным счетом 1:0.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Победу хозяевам принес точный удар Винисиуса Жуниора — нападающего мадридского «Реала», отличившегося на 44-й минуте встречи.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Бразилия — Парагвай 1:0
    Гол: 1:0 Винисиус Жуниор (44') Бразилия: Алисон, Вандерсон (Данило, 89'), Маркос Маркиньос, Алешандро Рибейро, Алекс Сандро (Лукас Бералдо, 74'), Бруно Гимарайнс, Каземиро, Рафаэл Диас, Матеус Кунья (Жерсон, 79'), Габриэл Мартинелли, Винисиус Жуниор (Ришарлисон, 78') Парагвай: Роберто Хуниор Фернандес, Хуниор Алонсо (Gonzalo Sandez, 86'), Омар Альдерете, Густаво Гомес, Хуан Хосе Касерес, Мигель Альмирон (Каку, 86'), Диего Гомес (Анхель Ромеро, 61'), Матиас Вильясанти (Дамиан Бобадилья, 61'), Андрес Кубас, Антонио Санабрия (Gabriel Avalos, 70'), Хулио Энсисо Предупреждения: Хуниор Алонсо (6'), Винисиус Жуниор (28'), Бруно Гимарайнс (45 + 3')

    Благодаря этой победе бразильцы набрали 25 очков и обеспечили себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. За два тура до окончания отборочного цикла пентакампеоны идут на втором месте, опережая седьмую Венесуэлу, претендующую на стыковые матчи, на семь баллов.

    Эта победа стала первой для Карло Анчелотти на посту главного тренера Бразилии. Итальянец возглавил команду в конце мая и провел у руля уже два матча.

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