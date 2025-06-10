Трансферные приоритеты «Ливерпуля»: воссоединить Вирца с Фримпонгом на «Энфилде» и попрощаться с Нуньесом

Главный тренерсовершил нечто по-настоящему выдающееся в прошлом сезоне. Он сумел заменить легендарноготак, будто это не представляет никакой сложности. Экс-наставникпривел мерсисайдцев к золоту— и сделал это, по сути, лишь с одним новым игроком в составе. Причемон использовал крайне редко.

Тем интереснее представить, чего Слот сможет добиться с более мощным и глубоко укомплектованным составом. Уже видно, что спортивный директор Ричард Хьюз и его команда настроены решительно. После раздражающе пассивного прошлого межсезонья, когда клуб даже не смог продлить контракты с Вирджилом ван Дейком, Мохамедом Салахом и Трентом Александер-Арнольдом, теперь «Ливерпуль», похоже, стремится провернуть максимум сделок до конца июня.

Сделка по Джереми Фримпонгу уже закрыта — и это немного смягчает удар от ухода Александер-Арнольда в «Реал». Но и это еще не все — ожидаются новые усиления, и речь, судя по всему, идет о футболистах самого высокого уровня.

Как можно скорее подписать Вирца

Доминик Собослаи сыграл важную роль в чемпионском сезоне «Ливерпуля» 2024/25. Его безудержная работа без мяча идеально вписалась в систему высокого прессинга Арне Слота. Венгр также блистал в ключевых победах над «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» в феврале. Однако 16 результативных действий за сезон — не самый впечатляющий показатель для игрока, который регулярно действовал на позиции «десятки» за тройкой нападения.

На этом фоне неудивительно, что болельщики «Ливерпуля» были в восторге, когда всплыли новости о переговорах с Флорианом Вирцем — пожалуй, самым ярким и эффективным атакующим полузащитником современности.

Флориан Вирц globallookpress.com

Как только стало известно, что полузащитник сборной Германии готов покинуть «Байер», многие предположили, что следующим шагом станет переход в «Баварию» — клуб, традиционно собирающий лучших молодых игроков Бундеслиги. Однако Вирц, по сообщениям, сам настаивает на переходе в «Ливерпуля», а «Байер», в свою очередь, гораздо охотнее продаст свою главную звезду именно мерсисайдцам, а не тем, кто отобрал у них чемпионство.

Разумеется, леверкузенцы торгуются жестко и требуют порядка €145 млн, но, по последним данным, клубы уже близки к соглашению, которое может стать рекордным для британского футбола. Тем не менее, болельщики «Ливерпуля» не могут расслабиться до официального подтверждения, особенно на фоне назначения бывшего тренера «Байера» Хаби Алонсо в мадридский «Реал».

Приобретение Вирца стало бы не просто громкой сделкой — это был бы трансфер, способный кардинально изменить расклад сил. И, скорее всего, каждый вложенный фунт себя оправдает. Ему всего 22 года, и за последние два сезона среди игроков из топ-5 европейских лиг по числу голевых передач больше него (33) отдал только Мохамед Салах (36). Представьте, на что они будут способны вместе в Премьер-лиге — особенно с поддержкой Фримпонга.

Найти замену Робертсону

Было приятно видеть, как Энди Робертсон получил свою вторую золотую медаль чемпиона Премьер-лиги — награду, которую он по праву заслужил. Этот успех окончательно закрепляет его статус одного из лучших левых защитников в истории турнира. Но вместе с тем сезон-2024/25 четко показал: шотландец сдал позиции, что, впрочем, вполне объяснимо для 31-летнего футболиста.

Много лет игры «на пределе» не могли не сказаться. В 33 матчах АПЛ Робертсон отметился лишь одной голевой передачей — и это тревожный сигнал. Более того, временами он становился слабым звеном в обороне. Особенно ярко это проявилось в матчах против «Фулхэма», где его откровенно «возил» Энтони Робинсон — игрок, которого уже давно прочат в преемники Энди на «Энфилде».

Милош Керкез globallookpress.com

Однако спортивный директор Ричард Хьюз, похоже, делает ставку на другого футболиста — венгра Милоша Керкеза из «Борнмута». И эта кандидатура действительно выглядит весьма логичной. Керкезу всего 21 год (для сравнения, Робинсону — 27), и в прошедшем сезоне он доказал, что способен эффективно подключаться по левому флангу — именно так, как это раньше делал Робертсон в свои лучшие годы.

Интерес к Керкезу ранее приписывали и «Манчестер Сити», так что дешевым этот трансфер точно не будет. «Борнмут» якобы оценивает своего защитника примерно в €53 млн. Но, как сообщается, сам игрок отчаянно хочет перейти в «Ливерпуль», что дает надежду на быструю сделку. Все указывает на то, что Арне Слот получит замену Робертсону в самое ближайшее время.

Срочно нужен нападающий

«Ливерпулю» необходим новый центральный нападающий уже этим летом. Все предельно просто: на сегодняшний день у клуба нет форварда, на которого можно было бы по-настоящему положиться. Диогу Жота постоянно травмируется, а Дарвин Нуньес умудряется не забивать даже в пустые ворота.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Сколько потенциальные покупатели будут готовы заплатить за Жоту — пока неясно, учитывая его хрупкое здоровье. А вот к Нуньесу, как ни удивительно, интерес есть. Поговаривают, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен: он сумеет раскрыть непредсказуемого уругвайца. И «Ливерпуль», по слухам, вполне готов рассмотреть вариант обмена, если это приблизит трансфер Хулиана Альвареса в обратном направлении.

Однако на данный момент более вероятным сценарием кажется переезд Нуньеса в Саудовскую Аравию. Там уже проявляли интерес к игроку зимой, и летом могут быть готовы переплатить за его подписание. Где бы Нуньес ни оказался, его уход практически гарантирован — а вырученные средства, безусловно, будут направлены на приобретение нового молодого форварда.

Пока «Ньюкасл», пробившийся в Лигу Чемпионов, установил запредельный ценник на Александра Исака, а «Арсенал», судя по всему, близок к трансферу Беньямина Шешко, наиболее вероятным кандидатом в линию атаки «Ливерпуля» выглядит Юго Экитике из «Айнтрахта». Француз уже давно на радаре топ-клубов, и «Челси» также включился в борьбу за его подписание. Сумма сделки может оказаться серьезной, но в условиях дефицита качественных «девяток» это может быть разумное вложение.

Кроме того, стоит внимательно следить за ситуацией вокруг Виктора Осимхена. Нигерийский бомбардир, похоже, выпал из поля зрения топ-клубов Европы и все ближе к переезду в Саудовскую Про-лигу. Однако сумма отступных в его контракте с «Наполи» составляет €75 млн, что, учитывая его уровень, опыт и универсальность, вполне можно назвать разумной ценой.

Решить вопрос с будущим Конате

Ибраима Конате — настоящая головоломка для «Ливерпуля». У француза есть все данные, чтобы стать центральным защитником мирового класса: он габаритный, мощный, быстрый, а его связка с Вирджилом ван Дейком в прошлом сезоне, возможно, была лучшей в Премьер-лиге.

Ибраима Конате globallookpress.com

Но несмотря на все это, будущее Конате на «Энфилде» пока что остается под вопросом — по двум причинам. Во-первых, он допускает тревожно много ошибок. А во-вторых, и это гораздо важнее, у него остался всего один год по действующему контракту.

Конате, конечно, не так ценен с точки зрения трансферной стоимости, как Трент Александер-Арнольд, но «Ливерпуль» все равно вряд ли захочет отпускать 26-летнего защитника бесплатно летом 2026 года. Перед спортивным отделом во главе с Ричардом Хьюзом стоит непростое решение.

Если возникнут признаки того, что Конате планирует повторить путь Александер-Арнольда — доиграть контракт до конца и уехать, например, в «Реал» или ПСЖ, — клубу стоит рассмотреть возможность немедленной продажи. Да, это вряд ли будет идеальным сценарием. Тем более что выбор в центре обороны у «Ливерпуля» и так ограничен: Джарелл Куанса за последний год сбавил обороты, а Джо Гомес только-только восстановился после тяжелой травмы.

К тому же, болельщики до сих пор ждут того самого молодого левого центрального защитника, который в перспективе сможет заменить ван Дейка. Поэтому укрепление центра обороны остается одной из главных задач «Ливерпуля» на это лето — даже если Конате в итоге останется в команде.

Нужен дублер для Гравенберха

Можно с полной уверенностью сказать: без трансформации Райана Гравенберха в опорного полузащитника «Ливерпуль» вряд ли стал бы чемпионом. В последний момент Мартин Субименди отказался от перехода в клуб — и казалось, что это нанесло серьезный удар по чемпионским амбициям «красных», особенно на фоне отсутствия плана Б у спортивного руководства.

Но Арне Слот нашел нестандартное решение — и не прогадал. Гравенберх блестяще освоился в роли «шестерки», удивив всех своей игровой интуицией (ни один полузащитник не сделал больше перехватов за сезон), а также умением продвигать мяч за счет тонких проходов сквозь прессинг соперника.

Проблема лишь в том, что Райан стал слишком незаменим. Слот, судя по всему, не видел в Ватару Эндо подходящего игрока для выполнения этой функции, и в итоге соотечественник главного тренера провел почти весь сезон без отдыха. Уже с февраля он явно играл на морально-волевых.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Да, эксперимент с Гравенберхом оказался более чем успешным. Да, Кертис Джонс и Алексис Макаллистер могут закрыть несколько позиций. Но «Ливерпулю» все равно необходимо усиление на позицию перед четверкой защитников — чтобы снизить нагрузку на голландца, особенно учитывая неопределенность с будущим Стефана Байчетича.

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон, обладающий отличным пасом и мощью в единоборствах, идеально вписался бы в эту систему. Однако с учетом колоссальных затрат на усиление других позиций возникает вопрос: готов ли «Ливерпуль» потратиться и на бразильца?

Продать тех, кто не входит в планы Слота

Победа в чемпионате стала заслугой всей команды, но у Арне Слота, безусловно, были свои фавориты в составе «Ливерпуля». В Премьер-лиге сезона 2024/25 только 14 игроков сыграли хотя бы по 10 матчей. Один из них — Куивин Келлехер — уже перебрался в «Брентфорд», что стало возможным, в том числе, благодаря скорому приезду Георгия Мамардашвили. Переход голкипера из «Валенсии» был согласован еще прошлым летом.

Слот утверждает, что у Федерико Кьезы еще есть шанс закрепиться в команде, если тот наконец-то наберет форму. Но это довольно большое «если». Вернуться в Серию А будет вполне логичным шагом для итальянца, учитывая, что он провел на поле всего 104 минуты в чемпионате за весь сезон.

Федерико Кьеза globallookpress.com

Харви Эллиотт также, вероятно, задается вопросом, насколько он важен для «Ливерпуля». Под руководством Слота он вышел в старте всего дважды. При всем при этом Эллиотт уже давно в клубе, но в 22 года ему нужно стабильное игровое время.

Если Вирц действительно перейдет на «Энфилд», шанс Эллиотта получить его станет еще более призрачным. Ходят слухи об интересе со стороны «Брайтона» — и это может оказаться логичным трансфером как для игрока, так и для клуба, который стремится собрать средства для летних покупок.

Прогнозы и ставки на футбол

Подписание Милоша Керкеза почти наверняка приведет к уходу Костаса Цимикаса — многолетнего сменщика Робертсона. А вот ситуация с Луисом Диасом выглядит куда менее однозначной. Колумбиец провел свой лучший сезон в футболке «Ливерпуля», но слухи о «Барселоне» не утихают, и нетрудно представить, что сам игрок мог бы быть не против перехода в Каталонию.

Конечно, в распоряжении Слота есть Коди Гакпо, который, возможно, даже предпочтительнее на левом фланге — если будет здоров. Но продажа Диаса будет иметь смысл только в том случае, если клуб успеет подписать и Вирца, и нового нападающего, чтобы сделать атаку еще более мощной, чем в прошлом сезоне. Да, Слот проделал феноменальную работу, вернув «Ливерпуль» на вершину. Но чтобы остаться там, понадобятся еще более решительные шаги и качественное усиление состава.