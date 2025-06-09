«Лос-Анджелес» будет стремиться к победе в домашних стенах, так как команда сыграла вничью в последних двух турах. Результат также гарантировано позволит хозяевам остаться в топ-7.
«Спортинг» в прошлом матче одержал победу, прервав свою безвыигрышную серию и вряд ли намерен на этом останавливаться. Но смогут ли гости выиграть, учитывая, что этого соперника они не побеждают с 2021 года?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: «Лос-Анджелес» — фаворит за 1.45, на «Спортинг» дают 6.05.
- На сайте LiveSport предсказали высокую результативность.
- ИИ спрогнозировал победу «Спортинга» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.
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