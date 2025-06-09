сыграют в матче регулярного чемпионата МЛС, который состоится 9 июня в 04:00 мск.

«Лос-Анджелес» будет стремиться к победе в домашних стенах, так как команда сыграла вничью в последних двух турах. Результат также гарантировано позволит хозяевам остаться в топ-7.

«Спортинг» в прошлом матче одержал победу, прервав свою безвыигрышную серию и вряд ли намерен на этом останавливаться. Но смогут ли гости выиграть, учитывая, что этого соперника они не побеждают с 2021 года?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: «Лос-Анджелес» — фаворит за 1.45, на «Спортинг» дают 6.05.

На сайте LiveSport предсказали высокую результативность.

ИИ спрогнозировал победу «Спортинга» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.