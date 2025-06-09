ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» — «Спортинг»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    «Лос-Анджелес» и «Спортинг Канзас-Сити» сыграют в матче регулярного чемпионата МЛС, который состоится 9 июня в 04:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Лос-Анджелес» будет стремиться к победе в домашних стенах, так как команда сыграла вничью в последних двух турах. Результат также гарантировано позволит хозяевам остаться в топ-7.

    «Спортинг» в прошлом матче одержал победу, прервав свою безвыигрышную серию и вряд ли намерен на этом останавливаться. Но смогут ли гости выиграть, учитывая, что этого соперника они не побеждают с 2021 года?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: «Лос-Анджелес» — фаворит за 1.45, на «Спортинг» дают 6.05.

    • На сайте LiveSport предсказали высокую результативность.

    • ИИ спрогнозировал победу «Спортинга» 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли Казахстан Северную Македонию?
  • Казахстан — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Итальянцы уничтожат своего соперника?
  • Италия — Молдова. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Бельгийцы испытают трудности с Уэльсом?!
  • Бельгия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 4.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эстония — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Касаткина — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Синякова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Франкен Питерс — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры