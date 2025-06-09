Стала известна зарплата де Брейне в случае возможного перехода в «Наполи»

Кевин де Брейне Фото: globallookpress.com
Согласно источнику, де Брейне уже согласовал с «Наполи» условия двухлетнего контракта с возможностью продления еще на один сезон. Годовая зарплата полузащитника составит 5 млн евро.
Контракт бельгийца с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2025 года. После этого он станет свободным агентом.
За «горожан» Кевин выступал с 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга», и за это время выиграл с командой 18 трофеев.
В сезоне-2024/25 де Брейне провел 40 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.