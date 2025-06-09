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    Стала известна зарплата де Брейне в случае возможного перехода в «Наполи»

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    Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне продолжит карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает Il Mattino, 33-летний бельгиец дал согласие на переход в «Наполи» и в ближайшее время станет игроком неаполитанского клуба.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    Согласно источнику, де Брейне уже согласовал с «Наполи» условия двухлетнего контракта с возможностью продления еще на один сезон. Годовая зарплата полузащитника составит 5 млн евро.

    Контракт бельгийца с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2025 года. После этого он станет свободным агентом.

    За «горожан» Кевин выступал с 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга», и за это время выиграл с командой 18 трофеев.

    В сезоне-2024/25 де Брейне провел 40 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

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