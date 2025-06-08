Левандовский отказался выступать за сборную Польши, пока не сменится главный тренер

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
«Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в национальной команде, пока он остается тренером. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире», — написал Левандовский на своей странице в соцсети.
Ранее стало известно, что главный тренер сборной Польши решил лишить форварда капитанской повязки и передал ее полузащитнику Петру Зелиньскому.
Левандовский является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, форвард забил 85 голов за 158 матчей.