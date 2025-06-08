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    Левандовский отказался выступать за сборную Польши, пока не сменится главный тренер

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовский принял решение не выступать за национальную команду, пока ее тренирует Михал Пробеж.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в национальной команде, пока он остается тренером. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире», — написал Левандовский на своей странице в соцсети.

    Ранее стало известно, что главный тренер сборной Польши решил лишить форварда капитанской повязки и передал ее полузащитнику Петру Зелиньскому.

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    • Левандовский является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, форвард забил 85 голов за 158 матчей.

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