Левандовский отказался выступать за сборную Польши, пока не сменится главный тренер

Нападающийи сборнойпринял решение не выступать за национальную команду, пока ее тренирует

«Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в национальной команде, пока он остается тренером. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире», — написал Левандовский на своей странице в соцсети.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Польши решил лишить форварда капитанской повязки и передал ее полузащитнику Петру Зелиньскому.

Левандовский является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, форвард забил 85 голов за 158 матчей.