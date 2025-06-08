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    Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии после ухода Спаллетти

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии
    Фабио Каннаваро рассматривается как один из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии после ухода Лучано Спаллетти, сообщает The Athletic.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    Спаллетти покинул свой пост после поражения от Норвегии (0:3) в отборочном матче чемпионата мира 2026 года. Помимо Каннаваро, в списке претендентов находятся Клаудио Раньери и Стефано Пиоли.

    51-летний Каннаваро — легендарный защитник и капитан сборной Италии, выигравший чемпионат мира 2006 года и получивший «Золотой мяч» в том же году.

    В тренерской карьере он возглавлял такие клубы, как «Динамо» Загреб (с декабря 2024 по апрель 2025), «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Аль-Наср» и «Беневенто».

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