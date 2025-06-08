Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии после ухода Спаллетти

рассматривается как один из главных кандидатов на пост главного тренера сборнойпосле ухода, сообщает The Athletic.

Спаллетти покинул свой пост после поражения от Норвегии (0:3) в отборочном матче чемпионата мира 2026 года. Помимо Каннаваро, в списке претендентов находятся Клаудио Раньери и Стефано Пиоли.

51-летний Каннаваро — легендарный защитник и капитан сборной Италии, выигравший чемпионат мира 2006 года и получивший «Золотой мяч» в том же году.

В тренерской карьере он возглавлял такие клубы, как «Динамо» Загреб (с декабря 2024 по апрель 2025), «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Аль-Наср» и «Беневенто».