2-й таймАлбания — СербияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александар МитровичАлбания — Сербия. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:54
    • Гол Кейна помог Англии обыграл Андорру в квалификации ЧМ-2026
  • 19:21
    • Кори Гауфф выиграла «Ролан Гаррос», победив Соболенко
    Все новости спорта

    США — Турция: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Сборная США Сборная Турции Футбол Турции
    7 июня в Ист Хартфорде сборная США примет сборную Турции. Матч носит характер товарищеского. Начало в 22:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Американцы давно не проигрывают у себя дома. Туркам сегодня предстоит тяжелая игра. Однако трудностями гостей не запугаешь, поэтому обоим соперникам предстоит побороться за результат.

    Явного фаворита тут выявить сложно. США — одна из лучших команд на своем континенте. Турция поднялась в элиту Лиги наций УЕФА. Чья сегодня возьмет?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы команд котировками 2.66 и 2.52 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что у американцев больше шансов на успех. Свои ставки они предложили в прогнозе.

    • ИИ сгенерировал победу сборной Турции при счете 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча США — Турция смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у Нидерландов проблемы в Финляндии?
  • Финляндия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сколько Англия забьет Андорре?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Балканская стычка получится нервной
  • Албания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Расинг — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ДР Конго — Мадагаскар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Узбекистан (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры