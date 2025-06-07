7 июня в Ист Хартфорде сборнаяпримет сборную. Матч носит характер товарищеского. Начало в 22:30 мск.

Американцы давно не проигрывают у себя дома. Туркам сегодня предстоит тяжелая игра. Однако трудностями гостей не запугаешь, поэтому обоим соперникам предстоит побороться за результат.

Явного фаворита тут выявить сложно. США — одна из лучших команд на своем континенте. Турция поднялась в элиту Лиги наций УЕФА. Чья сегодня возьмет?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры оценивают шансы команд котировками 2.66 и 2.52 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что у американцев больше шансов на успех. Свои ставки они предложили в прогнозе.

ИИ сгенерировал победу сборной Турции при счете 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча США — Турция смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.