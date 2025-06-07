Американцы давно не проигрывают у себя дома. Туркам сегодня предстоит тяжелая игра. Однако трудностями гостей не запугаешь, поэтому обоим соперникам предстоит побороться за результат.
Явного фаворита тут выявить сложно. США — одна из лучших команд на своем континенте. Турция поднялась в элиту Лиги наций УЕФА. Чья сегодня возьмет?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры оценивают шансы команд котировками 2.66 и 2.52 соответственно.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что у американцев больше шансов на успех. Свои ставки они предложили в прогнозе.
- ИИ сгенерировал победу сборной Турции при счете 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча США — Турция смотрите на LiveCup.Run.
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