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    «Штатники» переиграют Турцию

    США — Турция. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Турция
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    Кристиан Пулишич
    7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Турция. Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч США — Турция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2025 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 22:30 Турция

    Турция

  • Анкара
    •

    США

    Турнирное положение: Американцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 последних поединках.

    При этом США имеет весьма качественный подбор игроков. Вот только команде непросто даются поединки с крепкими оппонентами.

    США — Турция: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Американцы были биты Канадой (1:2).

    При этом чуть ранее «штатники» уступили Панаме (0:1). Зато поединок с Коста-Рикой завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная США добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Американцы довольно неплохо выглядят в плане реализации. Да и Кристиан Пулишич явно скажет свое веское слово.

    При всем при этом сборная США дважды противостояла Турции. Обе очные встречи завершились победами «штатников».

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Американцы должны воспользоваться преимуществом своего поля.

    Турция

    Турнирное положение: Турки постепенно прогрессируют. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем Турция вполне преуспевает в плане реализации. Да и вообще, забивная серия составляет три поединка.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Турки одолели Венгрию (3:0).

    До того команда переиграла тех же венгров (3:1). А еще чуть раньше она была бита сборной Черногории (1:3).

    Вообще же, Турция в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Турки имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Да и две последние виктории явно окрыляют.

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    При этом Турция способна поднатореть в плане реализации. Наверняка «янычары» постараются впервые одолеть «штатников».

    Турки имеют явные сложности с надежностью своих тылов. Команде зачастую не хватает пресловутой монолитности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Турки явно постараются преуспеть у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • Американцы уступили в 2 своих последних поединках

    • Турки победили в 2 последних матчах

    • Турция уступила «штатникам» в обоих очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Американцы традиционно успешно противостоят Турции, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа США за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч США — Турция?

    Матч США — Турция состоится 07 июня 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч США — Турция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче США — Турция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча США — Турция?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче США — Турция?

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    США — Турция: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 07.06.202522:30. «Штатники» переиграют Турцию
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