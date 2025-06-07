США — Турция. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2025 года

США
Турция
США
Турнирное положение: Американцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 последних поединках.
При этом США имеет весьма качественный подбор игроков. Вот только команде непросто даются поединки с крепкими оппонентами.
США — Турция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Американцы были биты Канадой (1:2).
При этом чуть ранее «штатники» уступили Панаме (0:1). Зато поединок с Коста-Рикой завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная США добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Американцы довольно неплохо выглядят в плане реализации. Да и Кристиан Пулишич явно скажет свое веское слово.
При всем при этом сборная США дважды противостояла Турции. Обе очные встречи завершились победами «штатников».
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Американцы должны воспользоваться преимуществом своего поля.
Турция
Турнирное положение: Турки постепенно прогрессируют. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем Турция вполне преуспевает в плане реализации. Да и вообще, забивная серия составляет три поединка.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Турки одолели Венгрию (3:0).
До того команда переиграла тех же венгров (3:1). А еще чуть раньше она была бита сборной Черногории (1:3).
Вообще же, Турция в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Турки имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Да и две последние виктории явно окрыляют.
При этом Турция способна поднатореть в плане реализации. Наверняка «янычары» постараются впервые одолеть «штатников».
Турки имеют явные сложности с надежностью своих тылов. Команде зачастую не хватает пресловутой монолитности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Турки явно постараются преуспеть у ворот соперника.
Статистика для ставок
- Американцы уступили в 2 своих последних поединках
- Турки победили в 2 последних матчах
- Турция уступила «штатникам» в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.60Норвегия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.40Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Американцы традиционно успешно противостоят Турции, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа США за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25