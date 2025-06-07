США — Турция. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2025 года

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Турция. Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч США — Турция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 последних поединках.

При этом США имеет весьма качественный подбор игроков. Вот только команде непросто даются поединки с крепкими оппонентами.

США — Турция: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.433.302.75Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Американцы были биты Канадой (1:2).

При этом чуть ранее «штатники» уступили Панаме (0:1). Зато поединок с Коста-Рикой завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная США добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Американцы довольно неплохо выглядят в плане реализации. Да и Кристиан Пулишич явно скажет свое веское слово.

При всем при этом сборная США дважды противостояла Турции. Обе очные встречи завершились победами «штатников».

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Американцы должны воспользоваться преимуществом своего поля.

Турция

Турнирное положение: Турки постепенно прогрессируют. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем Турция вполне преуспевает в плане реализации. Да и вообще, забивная серия составляет три поединка.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Турки одолели Венгрию (3:0).

До того команда переиграла тех же венгров (3:1). А еще чуть раньше она была бита сборной Черногории (1:3).

Вообще же, Турция в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Турки имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Да и две последние виктории явно окрыляют.

При этом Турция способна поднатореть в плане реализации. Наверняка «янычары» постараются впервые одолеть «штатников».

Турки имеют явные сложности с надежностью своих тылов. Команде зачастую не хватает пресловутой монолитности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Турки явно постараются преуспеть у ворот соперника.

Статистика для ставок

Американцы уступили в 2 своих последних поединках

Турки победили в 2 последних матчах

Турция уступила «штатникам» в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Американцы традиционно успешно противостоят Турции, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа США за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25