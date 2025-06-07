Финляндия — Нидерланды. Онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 7 июня, в Хельсинках состоится матч третьего тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 между сборными Финляндии и Нидерландов. Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка.

До матча

Стартовые составы

Финляндия: Градецки, Алхо, Уронен, Иванов, Хосконен, Пелтола, Тенхо, Антман, Кайринен, Лод, Похьянпало.

Нидерланды: Флеккен, Дюмфрис, ван Хекке, ван Дейк, Аке, Гравенберх, Де Йонг, Рейндерс, Гакпо, Фримпонг, Депай.

Финляндия

Финны уже успели стартовать в квалификации на чемпионат мира. Сейчас в активе «бело-синих» четыре очка и вторая строчка в турнирной таблице группы G.

Сборная Финляндии в прошлой игре сыграла вничью с Литвой (2:2), а до этого переиграла Мальту (1:0). Сборная Финляндии никогда не выходила на чемпионаты мира, а первым международным турниром с ее участием стал чемпионат Европы 2020 года. «Филины» точно хотят исправить это положение и пробиться на Мундиаль.

Конечно, подопечные Якоба Фрииса не являются фаворитами своей группы, однако легко против этой команды точно не бывает никому. Особенно в Финляндии.

Нидерланды

«Оранжевые» пока что еще не взяли старт в отборе из-за поединков плей-офф Лиги наций. Сборная Нидерландов в марте дважды сыграла вничью с Испанией (2:2, 3:3), но проиграла в серии пенальти и не смогла пробиться в полуфинал Лиги наций.

Безусловно, голландцы являются фаворитами своей группы. Они должны выходить на чемпионат мира без особых проблем. Нидерландская сборная пропустила только ЧМ в России в 2018 году, а так практически везде и всегда принимает участие.

Подопечные Рональда Кумана должны уже в этой игре стартовать с победы и уверенно шагать на пути к Мундиалю. Получится ли? Увидим.

Личные встречи

Последний раз соперники встречались еще в далеком 2011 году и тогда Нидерланды на выезде обыграли Финляндию со счетом 2:0. В целом же, финны пока что не обыгрывали нидерландцев и только один раз смогли свести дело к ничьей. У сборной Нидерландов 10 побед.

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