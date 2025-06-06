РФС начнет разбирательства на фоне слов инвестора «Черноморца» о договорном матче

Российский футбольный союз отреагировала на заявление инвесторао попытке договорного матча в рамках 34-го тура Первой лиги против

«Мы свяжемся с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

6 июня Сергей Шишкарев обвинил генерального директора «Черноморца» Максима Пономарева в попытке договорного матча. По словам инвестора, Пономарёв пытался повлиять на четырёх ведущих игроков команды, предлагая им поступить не по спортивному принципу.

«Черноморец» по итогам сезона занял третье место в Первой лиге и получил право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, однако не прошел лицензирование из-за несоответствия стадиона требованиям лиги.