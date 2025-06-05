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    Экс-игрок «Спартака» Виллиан Жозе интересен мадридскому «Реалу»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Латинская Америка
    Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания контракта с бывшим нападающим «Спартака» Виллианом Жозе.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    Как сообщает испанское издание AS, форвард бразильского клуба «Байя» интерен испанскому клубу, который нуждается в недорогом трансфере опытного центрального нападающего.

    33-летний Виллиан Жозе выступал за «Спартак» с лета 2024 года по январь 2025-го, проведя за красно-белых 13 матчей и забив один гол, в общей сложности проведя на поле 371 минуту.

    Жозе подписал контракт с бразильским клубом «Байя». Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

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