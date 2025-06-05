Экс-игрок «Спартака» Виллиан Жозе интересен мадридскому «Реалу»

Виллиан Жозе Фото: globallookpress.com
Как сообщает испанское издание AS, форвард бразильского клуба «Байя» интерен испанскому клубу, который нуждается в недорогом трансфере опытного центрального нападающего.
33-летний Виллиан Жозе выступал за «Спартак» с лета 2024 года по январь 2025-го, проведя за красно-белых 13 матчей и забив один гол, в общей сложности проведя на поле 371 минуту.
Жозе подписал контракт с бразильским клубом «Байя». Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.