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    Григорян: Станкович соответствует идеологии «Спартака»

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    Российский тренер Александр Григорян высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке». Он отметил, что специалист вернул красно-белым узнаваемый стиль.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Что касается стиля, который он дал команде, то можно сказать, что спустя много‑много лет наконец‑таки мы увидели "Спартак", который был похож на "Спартак". Поэтому я говорю, что Станкович по своей стилистике — тот тренер, который соответствует идеологии "Спартака".

    Продление контракта? Трудно сказать, насколько это решение было правильным. Все критикуют Станковича за несдержанность и, конечно, это правда. Но, на мой взгляд, решение было правильным, потому что сейчас пауза между розыгрышами чемпионата очень маленькая. Что‑то менять, менять тренера, который наконец‑то стилистику "Спартаку" наладил, было бы неправильно», — сказал Григорян «Матч ТВ».

    Станкович возглавил «Спартак» перед сезоном‑2024/25. 25 мая клуб продлил контракт с 46‑летним сербом до лета 2027 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на 4-й строчке.

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