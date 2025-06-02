Кассано — о финале ЛЧ: «Интер» был полностью уничтожен

Известный в прошлом итальянский нападающийсчитает, что «Интер» оставил жалкое впечатление в финале Лиги чемпионов в матче против «ПСЖ» (0:5).

«Интер» был уничтожен со всех сторон — в характере, идеях, качестве игры. Против «ПСЖ», пусть и не великого состава, это выглядело особенно болезненно. Их тренер заставил игроков работать один в один, Усман Дембеле едва ли не 70 раз прессинговал Зоммера, лишая «Интер» выхода из обороны.

Команда Симоне Индзаги предсказуема, никто не играет индивидуально. Дуэ, Баркола, Хвича и Дембеле просто разорвали их. Это было худшее поражение в финале Лиги чемпионов в истории.

«Интеру» не хватает трех-четырех шагов до победы в ЛЧ — личностей, глубины, характера. После такого поражения будет очень тяжело подняться«, — цитирует Кассано TuttoMercatoWeb.

"ПСЖ" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале миланский "Интер" со счетом 5:0.