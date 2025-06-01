Стерлинг покинет «Арсенал» и вернется в «Челси»

Английский вингервернется в расположение «Челси» по окончании аренды в «Арсенале». Об этом сообщает Daily Express

Руководство «Арсенала» не планирует активировать опцию выкупа, поскольку сотрудничество с 30-летним игроком не оправдало ожиданий. Хотя сам Стерлинг выразил желание остаться на «Эмирейтс», решение о продолжении карьеры будет приниматься уже в стане синих.

Стерлинг начал профессиональный путь в «Ливерпуле», затем выступал за «Манчестер Сити», где провел большую часть карьеры, прежде чем в 2022 году перебрался в «Челси». В прошлом сезоне он был арендован «Арсеналом» на один год.

За время аренды форвард сыграл 28 матчей во всех турнирах, сумев отличиться всего одним голом и пятью голевыми передачами. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2027 года.