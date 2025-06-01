ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки ПСЖ празднуют победуПариж — в истории: «ПСЖ» рекордно сокрушил «Интер» и впервые выиграл Лигу Чемпионов
  • 23:51
    • ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов
  • 08:17
    • Симоне Индзаги: Я горжусь командой
  • 21:47
    • «Ахмат» обыграл «Урал» и остался в РПЛ
  • 08:26
    • «Индиана» одолела «Нью-Йорк» и вышла в финал плей-офф НБА
  • 00:34
    • Мбаппе поздравил ПСЖ с победой в финале ЛЧ: Наконец-то настал великий день
    Все новости спорта

    Стерлинг покинет «Арсенал» и вернется в «Челси»

    Футбол Футбол Англии Арсенал Челси Трансферы
    Английский вингер Рахим Стерлинг вернется в расположение «Челси» по окончании аренды в «Арсенале». Об этом сообщает Daily Express.

    Рахим Стерлинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг

    Руководство «Арсенала» не планирует активировать опцию выкупа, поскольку сотрудничество с 30-летним игроком не оправдало ожиданий. Хотя сам Стерлинг выразил желание остаться на «Эмирейтс», решение о продолжении карьеры будет приниматься уже в стане синих.

    Стерлинг начал профессиональный путь в «Ливерпуле», затем выступал за «Манчестер Сити», где провел большую часть карьеры, прежде чем в 2022 году перебрался в «Челси». В прошлом сезоне он был арендован «Арсеналом» на один год.

    За время аренды форвард сыграл 28 матчей во всех турнирах, сумев отличиться всего одним голом и пятью голевыми передачами. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2027 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Кубок России?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли Самсонова выбить соперницу?
  • Самсонова — Чжэн. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Алькарас сенсационно проиграет Шелтону?
  • Шелтон — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шелтон — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры