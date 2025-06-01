Мостовой: Сафонов— молодец, что в какой-то мере причастен к победе ПСЖ в Лиге чемпионов

Бывший игрок сборной Россииоценил вклад российского вратаряи грузинского полузащитникак победев Лиге чемпионов.

«Хвича — молодец. Он ушел из "Наполи", который стал чемпионом Италии. Он выиграл лигу в Италии, и во Франции, а сейчас Лигу чемпионов. Здорово, что у паренька такой прогресс.

Матвей — молодец, что в какой-то мере причастен к победе "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Но не стоит забывать, что на скамейке запасных сидит ещё 15 футболистов из других стран», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Сафонов отыграл 17 встреч во всех турнирах в этом сезоне за ПСЖ, в семи из которых он отыграл «на ноль».