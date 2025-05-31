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    Лунин, скорее всего, покинет «Реал»

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    Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готовится покинуть испанский клуб в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает издание AS.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    По информации источника, 26-летнего футболиста не устраивает нынешняя ситуация — он не хочет мириться со статусом запасного. Основным претендентом на голкипера считается стамбульский «Галатасарай».

    Ранее стало известно, что «Реал» не станет создавать препятствия переходу Лунина. За сумму в районе 20 миллионов евро мадридцы готовы расстаться с украинским игроком.

    Одновременно руководство клуба ведёт переговоры с Жоаном Гарсией — 24-летним вратарем «Эспаньола». Испанцу дали понять, что он сможет перейти в «Реал», как только место второго голкипера освободится.

    Контракт Лунина с «королевским клубом» действует до лета 2030 года.

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