Лунин, скорее всего, покинет «Реал»

Украинский вратарь мадридского «Реала»готовится покинуть испанский клуб в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает издание AS

По информации источника, 26-летнего футболиста не устраивает нынешняя ситуация — он не хочет мириться со статусом запасного. Основным претендентом на голкипера считается стамбульский «Галатасарай».

Ранее стало известно, что «Реал» не станет создавать препятствия переходу Лунина. За сумму в районе 20 миллионов евро мадридцы готовы расстаться с украинским игроком.

Одновременно руководство клуба ведёт переговоры с Жоаном Гарсией — 24-летним вратарем «Эспаньола». Испанцу дали понять, что он сможет перейти в «Реал», как только место второго голкипера освободится.

Контракт Лунина с «королевским клубом» действует до лета 2030 года.