Официально: Та стал игроком «Баварии»

Мюнхенскаяна своем официальном сайте объявила о заключении контракта с центральным защитником

Соглашение с 29-летним футболистом будет действовать четыре года. Та пополнил состав мюнхенского клуба в качестве свободного агента после ухода из леверкузенского «Байера».

«Я очень рад быть в "Баварии". Я хочу взять на себя ответственность здесь и усердно работать каждый день, чтобы мы были успешны как команда и выиграли много трофеев вместе», — сказал Та после перехода.

В составе «фармацевтов» Та выступал с 2015 года, проведя за команду 402 матча, забив 18 мячей и сделав 13 ассистов.