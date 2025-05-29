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    Официально: Та стал игроком «Баварии»

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    Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с центральным защитником Джонатаном Та.

    Джонатан Та
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    Джонатан Та

    Соглашение с 29-летним футболистом будет действовать четыре года. Та пополнил состав мюнхенского клуба в качестве свободного агента после ухода из леверкузенского «Байера».

    «Я очень рад быть в "Баварии". Я хочу взять на себя ответственность здесь и усердно работать каждый день, чтобы мы были успешны как команда и выиграли много трофеев вместе», — сказал Та после перехода.

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    • В составе «фармацевтов» Та выступал с 2015 года, проведя за команду 402 матча, забив 18 мячей и сделав 13 ассистов.

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