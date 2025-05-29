Официально: Та стал игроком «Баварии»

Джонатан Та Фото: globallookpress.com
Соглашение с 29-летним футболистом будет действовать четыре года. Та пополнил состав мюнхенского клуба в качестве свободного агента после ухода из леверкузенского «Байера».
«Я очень рад быть в "Баварии". Я хочу взять на себя ответственность здесь и усердно работать каждый день, чтобы мы были успешны как команда и выиграли много трофеев вместе», — сказал Та после перехода.
В составе «фармацевтов» Та выступал с 2015 года, проведя за команду 402 матча, забив 18 мячей и сделав 13 ассистов.