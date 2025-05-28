Мбаппе дал оценку своему первому сезону в «Реале»

Французский нападающийподвел итоги своего первого сезона в мадридском клубе.

«Это был мой первый сезон в Испании. Это был новый опыт для меня — и как футболиста, и как человека. Я очень рад быть здесь, в "Реале". Мне пришлось адаптироваться к команде, к стране, к новому языку, новой культуре. Теперь я чувствую себя очень хорошо в клубе, команде, городе, стране — и это видно на поле», — цитирует слова Мбаппе Mundo Deportivo.

Мбаппе перешел прошлым летом из французского ПСЖ на правах свободного агента. На счету 26-летнего форварда 34 матча в Ла Лиге, в которых отметился 31 забитым мячом и тремя результативными передачами.