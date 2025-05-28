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    Мбаппе дал оценку своему первому сезону в «Реале»

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    Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подвел итоги своего первого сезона в мадридском клубе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Это был мой первый сезон в Испании. Это был новый опыт для меня — и как футболиста, и как человека. Я очень рад быть здесь, в "Реале". Мне пришлось адаптироваться к команде, к стране, к новому языку, новой культуре. Теперь я чувствую себя очень хорошо в клубе, команде, городе, стране — и это видно на поле», — цитирует слова Мбаппе Mundo Deportivo.

    Мбаппе перешел прошлым летом из французского ПСЖ на правах свободного агента. На счету 26-летнего форварда 34 матча в Ла Лиге, в которых отметился 31 забитым мячом и тремя результативными передачами.

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