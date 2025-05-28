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    Агент Джикии: Идет поиск нового клуба

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    Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, высказался о будущем игрока. По его словам, футболист ищет новый клуб.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Ранее Джикия выступал за «Химки». Ранее стало известно, что подмосковный клуб не получил лицензию и не сможет играть в РПЛ в следующем сезоне.

    «Мы держали в голове такой не самый радостный вариант событий, поэтому мы занимаемся поиском нового клуба для Георгия. Но на сегодняшний день ничего подробнее говорить не будем.

    Сейчас от "Химок" никаких выплат нет. Еще в ближайшее время мы запланировали встречу с руководством, и по результатам этой встречи будет принято решение: пойдем ли мы в палату по решению споров или будет принято другое решение совместно с руководством клуба.

    Эта встреча произойдет в ближайшее время. Ситуация абсолютно понятна, все ждали решения апелляционного комитета. Так что тянуть не будем», — сказал Кузьмичев Sport24.

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