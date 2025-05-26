«Милан» объявил о подписании нового спортивного директора

Экс-футболистназначен на должность спортивного директора

«Стать частью такого клуба, как "Милан", — это источник огромной гордости и ответственности. Я благодарен клубу за то, что он доверил мне эту должность.

Клуб знает о моей твёрдой решимости и желании добиться успеха: я посвящу весь свой опыт служению этому великому клубу, который полон решимости вернуться на передовые позиции итальянского и европейского футбола», — приводит слова Таре пресс-служба клуба.

По итогам сезона Серии А 2024/2025 «Милан» занял 8-е место в таблице с 63 очками в активе.