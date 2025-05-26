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    «Милан» объявил о подписании нового спортивного директора

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    Экс-футболист «Лацио» Игли Таре назначен на должность спортивного директора «Милана».

    Игли Таре
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    Игли Таре

    «Стать частью такого клуба, как "Милан", — это источник огромной гордости и ответственности. Я благодарен клубу за то, что он доверил мне эту должность.

    Клуб знает о моей твёрдой решимости и желании добиться успеха: я посвящу весь свой опыт служению этому великому клубу, который полон решимости вернуться на передовые позиции итальянского и европейского футбола», — приводит слова Таре пресс-служба клуба.

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