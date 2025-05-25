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    «Милан» планирует назначить Аллегри новым главным тренером

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    Руководство «Милана» рассматривает возвращение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера клуба.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Как сообщает Calciomercato, новый спортивный директор «россонери» Игли Таре уже вступил в переговоры с 57-летним специалистом, который ранее уже возглавлял «Милан» с июля 2010 по январь 2014 года.

    Аллегри покинул «Ювентус» в мае 2024 года и с тех пор не работал в клубах. Его кандидатура рассматривается как фаворит на замену Серджиу Консейсау.

    Кроме «Милана», интерес к Аллегри проявляет «Наполи», который готов предложить тренеру контракт на 6 миллионов евро в год в случае ухода Антонио Конте.

    В сезоне-2024/25 «Милан» занял лишь седьмое место в Серии А и не квалифицировался в еврокубки на следующий сезон.

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