ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «ПСЖ»Гегемония «ПСЖ», лихорадящий «Лион» и безнадежный «Монпелье». Итоги сезона Лиги 1
  • 20:26
    • Сафиуллин проиграл Тиафо на старте «Ролан Гаррос»
  • 20:12
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу», а «Эвертон» одолел «Ньюкасл»
  • 20:05
    • «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и финишировал на втором месте в АПЛ
  • 20:00
    • «Ливерпуль» завершил чемпионский сезон ничьей с «Кристал Пэласом»
    Все новости спорта

    Александер-Арнольд: Не было ни дня, ни минуты, когда бы я не думал о команде

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями после матча 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1).

    Трент Александер-Арнольд — защитник «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трент Александер-Арнольд — защитник «Ливерпуля»

    Напомним, что игрок обороны провел за «мерсисайдцев» последний матч. Александер-Арнольд покинет «Ливерпуль» свободным агентом.

    «Я не знал, чего ожидать, выходя на "Энфилд", после того, что случилось несколько недель назад. Я хотел сыграть за клуб ещё раз. Я сказал об этом тренеру, и он доверил мне выйти на поле в перерыве.

    Реакция, которую я получил, значит для меня всё. Я провёл сотни матчей за клуб. Я никогда не чувствовал такой любви и заботы, как сегодня. От всего сердца надеюсь, что однажды фанаты и болельщики этого клуба смогут оценить тяжёлую работу и всё то, что я сделал для команды. Не было ни дня, ни минуты, когда бы я не думал о команде. С шести и до 26 лет. Двадцать лет — это очень большой срок. Я люблю каждую минуту, все взлёты и падения. Для меня честь и привилегия быть частью этого клуба.

  • АПЛ. «Ливерпуль» стал чемпионом, «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и финишировал вторым, а «МЮ» дома одолел «Астон Виллу»
  • Обзор матчей 38-го тура английской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • Это всё, что я когда-либо знал. Я буду помнить эти моменты до конца своей жизни, особенно такой день, как сегодня. Это лучший день в моей жизни. Очень особенный день и очень особенное достижение для команды и для клуба», — приводит слова Трента ВВС.

    Защитник вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне. Александер-Арнольд провел за «мерсисайдцев» 33 матча в АПЛ, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остапенко подтвердит статус фаворита?
  • Кудерметова — Остапенко. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Прервёт ли Касаткина проигрышную серию?
  • Касаткина — Синякова. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Шаповалов проиграет третий матч подряд?
  • Шаповалов — Мартинес. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Касаткина — Синякова
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шаповалов — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Легечка — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Эльверсберг — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Дамак
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры