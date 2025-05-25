АПЛ. «Ливерпуль» стал чемпионом, «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и финишировал вторым, а «МЮ» дома одолел «Астон Виллу»

Матчи заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги состоялись 25-го мая

«Борнмут» — «Лестер» 2:0

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Борнмут» победил «Лестер» со счетом 2:0.

Автором обоих забитых мячей в этой игре стал Антуан Семеньо.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Лестер 2:0 Голы: 1:0 Энтойн Семеньо (74'), 2:0 Энтойн Семеньо (88') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит, Илья Забарный, Маркос Сенеси (Дин Хейзен, 78'), Милош Керкез, Тайлер Адамс, Маркус Таверньер (Хулио Солер, 90'), Дэвид Брукс (Дэниэл Джеббисон, 63'), Джастин Клюйверт (Бенджамин Уинтерберн, 90'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Алекс Скотт, 90') Лестер: Якуб Столарчик, Виктор Кристансен (Olabade Aluko, 89'), Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин, Кейси Макатир (Джейк Эванс, 86'), Бубакари Сумаре, Оливер Скипп (Рикарду Перейра, 72'), Люк Томас (Джереми Монга, 72'), Патсон Дака (Факундо Буонанотте, 72'), Джордан Айю Предупреждения: Люк Томас (16'), Конор Коди (38')

«Борнмут» набрал 56 очков и финишировал на девятом месте. У «Лестера» 25 баллов и 18-я строчка.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» 0:2

«Манчестер Сити» одержал уверенную победу в гостях над «Фулхэмом» со счетом 2:0.

Первый тайм прошёл под диктовку гостей. На 37-й минуте Илкай Гюндоган открыл счёт эффектным ударом через себя после передачи Мармуша.

Во втором тайме «Сити» продолжил доминировать. На 67-й минуте Эрлинг Холанн реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам — 0:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (21'), 0:2 Эрлинг Холанд (пенальти) (72') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Энтони Робинсон, Томас Кейрни (Джошуа Кинг, 73'), Саша Лукич (Сандер Берге, 86'), Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 61'), Гарри Уилсон (Алекс Айуоби, 61'), Адама Траоре (Райан Сесеньон, 74'), Рауль Хименес Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 85'), Эрлинг Холанд (Claudio Echeverri, 85'), Жереми Доку (Савиньо, 74'), Омар Мармуш (Филип Фоден, 82'), Николас Гонсалес, Матеус Нунес

«Манчестер Сити» уверенно довёл матч до победы, сохранив ворота в неприкосновенности и набрав важные три очка. Команда завершает сезон в числе лидеров Премьер-лиги, а «Фулхэм» — в середине таблицы, достойно проведя кампанию.

«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» 1:1

«Вулверхэмптон» и «Брентфорд» сыграли вничью 1:1.

На гол Брайана Мбеумо хозяева ответили точным ударом Маршалла Манетзи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Брентфорд 1:1 Голы: 0:1 Брайан Мбемо (20'), 1:1 Маршал Манетси (75') Вулверхэмптон: Жозе Са (Том Кинг, 90'), Мэтт Доэрти (Жанрикне Беллегард, 87'), Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури (Родригу Гомеш, 65'), Жуан Гомес, Маршал Манетси (Сантьяго Буэно, 87'), Андре, Гонсалу Гуэдеш (Йёрген Странн Ларсен, 65'), Матеус Кунья Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 86'), Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен, 80'), Егор Ярмолюк, Кристиан Нергор, Йоан Висса, Кевин Шаде (Игор Тиаго, 80'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Жуан Гомес (35'), Йоан Висса (60'), Нелсон Семеду (72')

«Брентфорд» с 56 очками стал в итоге десятым, «Вулверхэмптон» (42) — 16-й.

«Ноттингем Форест» — «Челси» 0:1

«Челси» одержал минимальную победу над «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник «Челси» Леви Колвилл на 50-й минуте после передачи Педру Нету.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Челси 0:1 Гол: 0:1 Леви Колвилл (50') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна (Жота Силва, 83'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 68'), Ибраим Сангаре (Каллум Хадсон-Одои, 57'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Крис Вуд, Энтони Эланга Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Педру Нету (Мало Гюсто, 78'), Джейдон Санчо (Ромео Лавиа, 62'), Чуквунонсо Мадуэке (Кирман Дьюсбери-Холл, 86') Предупреждения: Эллиот Андерсон (32'), Мойсес Кайседо (56'), Ола Эйна (79'), Олуватосин Адарабиойо (79')

«Челси» благодаря этой победе обеспечил себе четвёртое место в турнирной таблице и выход в Лигу чемпионов следующего сезона. «Ноттингем Форест» занял седьмое место, набрав 65 очков за сезон.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 2:0

«Манчестер Юнайтед» одолел «Астон Виллу» со счетом 2:0.

В составе «манкунианцев» голы записали на свой счет Амад Диалло на 76-й минуте и Кристиан Эриксен на 87-й минуте с пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 2:0 Голы: 1:0 Амад Диалло (76'), 2:0 Кристиан Эриксен (пенальти) (87') Манчестер Юнайтед: Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи (Диогу Далот, 20'), Патрик Доргу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Мэйсон Маунт (Кристиан Эриксен, 66'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Расмус Хёйлунн (Чидо Оби-Мартин, 81'), Ayden Heaven (Джонни Эванс, 66') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Росс Баркли, 83'), Ян Матсен, Пау Торрес, Эзри Конса, Джон МакГинн (Юри Тилеманс, 62'), Марко Асенсио (Робин Ольсен, 45'), Амаду Онана (Джейкоб Рэмси, 63'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Дониелл Мален, 84') Предупреждения: Амад Диалло (45 + 1'), Пау Торрес (73'), Морган Роджерс (80'), Каземиро (90 + 4') Удаление: Дамиан Эмилиано Мартинес (45 + 1')

«Манчестер Юнайтед» по итогам сезона финишировал на 15-й позиции (42 очка), а «Астон Вилла» — на 6-й строчке (66).

«Саутгемптон» — «Арсенал» 1:2

«Арсенал» одолел «Саутгемптон» (2:1) в матче последнего 38-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «канониров» отличились Киран Тирни на 43-й минуте и Мартин Эдегор на 89-й минуте.

У «Саутгемптона» гол забил Росс Стюарт на 56-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Арсенал Лондон 1:2 Голы: 0:1 Киран Тирни (43'), 1:1 Росс Стюарт (56'), 1:2 Мартин Эдегор (89') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Росс Стюарт (Пол Онуачу, 70'), Юкинари Сугавара, Нейтан Вуд, Чарли Тейлор, Флинн Даунс, Матеуш Фернандеш, Лесли Угочукву (Joachim Kayi Sanda, 86'), Камал Дин Сулемана (Уилл Смоллбон, 79'), Welington, Jay Robinson (Кэмерон Арчер, 79') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Киран Тирни (Леандро Троссард, 63'), Якуб Кивёр, Бен Уайт, Рахим Стерлинг (Букайо Сака, 63'), Итан Нванери (Мартин Эдегор, 75'), Александр Зинченко (Майлс Льюис-Скелли, 70'), Деклан Райс, Микель Мерино, Томас Парти, Габриэл Мартинелли (Кай Хаверц, 71')

По итогам сезона «Арсенал» занял 2-е место в таблице с 74 очками в активе. «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции (12 баллов).

«Ньюкасл» — «Эвертон» 0:1

«Эвертон» одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0).

Единственный гол в этом матче «ириски» забили на 65-й минуте благодаря точному удару Карлоса Алькараса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Эвертон 0:1 Гол: 0:1 Карлос Алькарас (65') Ньюкасл: Ник Поуп, Фабиан Шер, Свен Ботман (Киран Триппьер, 63'), Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 70'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 88'), Александер Исак, Энтони Гордон (Джозеф Уиллок, 46') Эвертон: Бету (Доминик Калверт-Льюин, 88'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Эшли Янг, Карлос Алькарас (Абдулайе Дукуре, 76'), Джек Харрисон, Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе (Дуайт Макнил, 76'), Jake O'Brien Предупреждения: Идрисса Гана Гейе (24'), Фабиан Шер (38'), Эшли Янг (77'), David Moyes (81'), Виталий Миколенко (81'), Джеймс Гарнер (83')

По итогам сезона «Эвертон» расположился на 13-й строчке (48 баллов), а «Ньюкасл» финишировал на 5-й позиции с 66-ю очками.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:1

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в заключительном 38-м туре английской Премьер-лиги.

Единственный гол у «орлов» забил Исмаила Сарр на 9-й минуте.

«Ливерпулю» удалось сравнять счет на 84-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Салаха.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Кристал Пэлас 1:1 Голы: 0:1 Исмаила Сарр (9'), 1:1 Мохамед Салах (84') Ливерпуль: Алисон, Конор Брэдли (Трент Александер-Арнольд, 46'), Ибраима Конате (Диогу Жота, 62'), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Харви Эллиотт, 85'), Райан Гравенберх, Кёртис Джонс, Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Дарвин Нуньес, 61'), Луис Диас (Ватару Эндо, 69'), Коди Матес Гакпо Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Эберечи Эзе (Джастин Девенни, 62'), Даити Камада, Уилл Хьюз (Ромен Эссе, 79'), Хефферсон Лерма, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 62'), Исмаила Сарр Предупреждения: Райан Гравенберх (61'), Вирджил ван Дейк (90 + 5') Удаление: Райан Гравенберх (68')

По итогам сезона «Ливерпуль» занял 1-е место в таблице АПЛ с 84 очками в активе. «Кристал Пэлас» финишировал на 12-й позиции (53).

«Ипсвич Таун» — «Вест Хэм» 1:3

«Вест Хэм» на выезде разобрался с «Ипсвичем» со счетом 3:1.

В составе победителей забили Джеймс Уорд-Проуз, Джаррод Боуэн и Мохаммед Кудус. За хозяев гол престижа на счету Нейтана Бродхеда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун — Вест Хэм 1:3 Голы: 0:1 Джеймс Уорд-Праус (43'), 1:1 Натан Бродхед (52'), 1:2 Джаррод Боуэн (55'), 1:3 Мохаммед Кудус (87') Ипсвич Таун: Кристьян Уолтон, Аксель Туанзебе, Джейкоб Гривз, Лейф Дэвис, Сэми Морси (Массимо Луонго, 88'), Йенс-Люс Каюсте (Джек Тейлор, 78'), Омари Хатчинсон, Натан Бродхед (Самуэл Смодикс, 78'), Конор Чаплин (Джек Кларк, 70'), Джордж Хирст (Лиам Дилап, 70'), Dara O'Shea Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Оливер Скарлз (Владимир Цоуфаль, 72'), Аарон Ван-Биссака, Эдсон Альварес (Лукас Пакета, 80'), Макс Килман, Константинос Мавропанос, Жан-Клер Тодибо (Аарон Крессвел, 90'), Джеймс Уорд-Праус (Родригес Гидо, 80'), Никлас Фуллкруг (Мохаммед Кудус, 73'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Предупреждения: Макс Килман (35'), Лиам Дилап (81')

«Вест Хэм» (43 очка) финишировал 14-м, «Ипсвич» (22) — 19-й.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» — «Брайтон» 1:4

«Брайтон» в гостях разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:1. Дубль в матче оформил 20-летний Джек Хиншелвуд.

Игра прошла при полном доминировании «чайек», которые с первых минут захватили инициативу и не позволили хозяевам прийти в себя.

Однако счет в матче открыл именно «Тоттенхэм». На 17-й минуте Доминик Соланке реализовал пенальти.

Во втором тайме «Брайтон» уничтожил хозяев поля, забив четыре безответных мяча. На 51-й минуте Джек Хиншелвуд сравнял счет. На 64-й минуте полузащитник оформил дубль и вывел команду вперед.

В конце матча «Тоттенхэм» пытался исправить ситуацию на поле, но в итоге пропустил еще дважды. На 88-й минуте Мэтт О’Райли реализовал пенальти в ворота хозяев и укрепил преимущество Брайтона. А в добавленное время Диего Александер Гомес установил окнчательный счет встречи — 1:4.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1:4 Голы: 1:0 Доминик Соланке (пенальти) (17'), 1:1 Джек Хиншелвуд (51'), 1:2 Джек Хиншелвуд (64'), 1:3 Matt O'Riley (пенальти) (88'), 1:4 Диего Гомес (90 + 3') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен (Бен Дэвис, 66'), Дестини Удоджи, Педро Порро, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 66'), Арчи Грей, Бреннан Джонсон, Папе Сарр (Вильсон Одобер, 46'), Матис Тель (Джед Спенс, 83'), Доминик Соланке (Ришарлисон, 66') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Игор Жулио (Йоэл Велтман, 59'), Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте (Джеймс Милнер, 90'), Ясин Аяри (Диего Гомес, 46'), Браян Груда (Matt O'Riley, 76'), Карлос Балеба, Матс Виффер, Джек Хиншелвуд, Саймон Адингра (Каору Митома, 46') Предупреждения: Родриго Бентанкур (38'), Педро Порро (58'), Йоэл Велтман (79'), Бен Дэвис (80')

«Тоттенхэм» завершил неудачный сезон на 17-й строчке, однако благодаря победе в Лиге Европы, команда получила право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Брайтон» остался на восьмой строчке и получил право сыграть в Лиге Конференций.