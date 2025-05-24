Хави может возглавить саудовский клуб «Аль-Ахли» или «Аль-Хиляль»

Испанский тренеррассматривает предложение возглавить один из ведущих клубов Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, Хави получил предложение от «Аль-Ахли», а также активно обсуждается его возможный переход в «Аль-Хиляль» — один из сильнейших клубов региона.

«Аль-Ахли» на данный момент занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» недавно расстался с португальским тренером Жорже Жезушем, и Хави рассматривается в качестве главного кандидата на замену.

Если переговоры завершатся успешно, Хави может приступить к работе в новом клубе в начале следующего сезона.

За время работы в «Барселоне» с ноября 2021 по июнь 2024 года Хави выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании.