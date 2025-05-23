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    «Бетис» и «Валенсия» поделили очки в матче Примеры

    «Бетис» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 38-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 40-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару Антони.

    «Валенсия» сумела сравнять счет на 75-й минуте, отличился Рафаэль Мир.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Валенсия 1:1
    Голы: 1:0 Антони (40'), 1:1 Рафаэль Мир Висенте (75') Бетис: Адриан, Марк Бартра (Нобель Менди, 73'), Натан, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 77'), Пабло Форнальс, Серхи Альтмира, Иско (Вилльям Карвалью, 73'), Айтор Руйбаль, Антони, Хесус Родригес Карабальо (Абде Эззальзули, 60'), Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 60') Валенсия: Диего Лопес (Рафаэль Мир Висенте, 68'), Георгий Мамардашвили, Андре Алмейда (Пепелу, 84'), Хесус Васкес Алькальде, Муктар Дьякаби, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Фран Перес (Луис Риоха, 56'), -Энцо Барренечеа, Садик Умар (Уго Дуро, 56'), Хави Герра (Иван Хайме, 68') Предупреждения: Сесар Таррега (59'), Рафаэль Мир Висенте (83'), Натан (90 + 3'), Уго Дуро (90 + 4')

    По итогам сезона «Бетис» занял 6-е место в таблице Примеры с 60-ю очками в активе. «Валенсия» гарантировала себе 12-ю строчке (46).

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