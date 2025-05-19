Источник: Алонсо хочет, чтобы «Реал» продлил контракт Модрича еще на сезон

Будущий главный тренер мадридскогохочет продлить контракт сещё на один сезон.

По информации Marca, Алонсо уже обратился к руководству клуба с просьбой сохранить 39-летнего хорватского полузащитника, чей контракт истекает летом 2025 года.

Алонсо считает Модрича важной фигурой для «Реала» благодаря его опыту, лидерским качествам и способности вписываться в тактические схемы команды. Испанский специалист рассчитывает, что Модрич поможет молодым игрокам и сохранит высокий уровень игры в центре поля.

В сезоне-2024/25 Лука Модрич провёл за «Реал» 34 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач, оставаясь одним из ключевых игроков в ротации. Всего за «Реал» Модрич выступает с 2012 года и уже провёл 13 сезонов в составе «сливочных».