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    Источник: Алонсо хочет, чтобы «Реал» продлил контракт Модрича еще на сезон

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    Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет продлить контракт с Лукой Модричем ещё на один сезон.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    По информации Marca, Алонсо уже обратился к руководству клуба с просьбой сохранить 39-летнего хорватского полузащитника, чей контракт истекает летом 2025 года.

    Алонсо считает Модрича важной фигурой для «Реала» благодаря его опыту, лидерским качествам и способности вписываться в тактические схемы команды. Испанский специалист рассчитывает, что Модрич поможет молодым игрокам и сохранит высокий уровень игры в центре поля.

    В сезоне-2024/25 Лука Модрич провёл за «Реал» 34 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач, оставаясь одним из ключевых игроков в ротации. Всего за «Реал» Модрич выступает с 2012 года и уже провёл 13 сезонов в составе «сливочных».

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