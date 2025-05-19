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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»«Трактор» — «Локомотив» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Карпин прокомментировал вызов Абдулкадырова в сборную

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил наличие в расширенном списке центрального защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

    Джамалутдин Абдулкадыров
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    Джамалутдин Абдулкадыров

    «Это аванс и возможность показать игроку, что мы за ним смотрим, что, продолжая хорошо выступать за клуб, он добьется и места в составе национальной команды. Мы следим за молодыми футболистами, которые себя проявляют в РПЛ и Кубке, практически на каждом сборе у нас есть дебютанты.

    Важно, чтобы молодые игроки впитывали атмосферу игры за главную команду, знакомились с требованиями тренерского штаба», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

    Сейчас Абдулкадырову 20 лет, он первый сезон играет в основном составе московского ЦСКА. Всего в этом сезоне сыграл 4 матча за армейцев во всех турнирах.

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