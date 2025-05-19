Карпин прокомментировал вызов Абдулкадырова в сборную

Главный тренер сборной Россииобъяснил наличие в расширенном списке центрального защитника ЦСКА

«Это аванс и возможность показать игроку, что мы за ним смотрим, что, продолжая хорошо выступать за клуб, он добьется и места в составе национальной команды. Мы следим за молодыми футболистами, которые себя проявляют в РПЛ и Кубке, практически на каждом сборе у нас есть дебютанты.

Важно, чтобы молодые игроки впитывали атмосферу игры за главную команду, знакомились с требованиями тренерского штаба», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

Сейчас Абдулкадырову 20 лет, он первый сезон играет в основном составе московского ЦСКА. Всего в этом сезоне сыграл 4 матча за армейцев во всех турнирах.