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    В «Баварии» прокомментировали ситуацию с будущим Лероя Зане

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    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал ситуацию с будущим Лероя Зане, чей контракт с клубом истекает летом.

    Лерой Зане
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    Лерой Зане

    «Здесь нет никакой вражды. Предложение поступило. Мы выразили свое желание. Вы можете видеть, по крайней мере, на мой взгляд, что Лерой хочет остаться. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — цитирует Эберля Sky Sports.

    Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Зане в английский «Ньюкасл», который готов предложить футболисту более выгодные условия.

    Зане сыграл в этом сезоне 45 матчей во всех турнирах за Баварию. На его счету 13 голов и шесть результативных передач. Рыночная стоимость полузашитника, по данным Transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.

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