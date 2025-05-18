В «Баварии» прокомментировали ситуацию с будущим Лероя Зане

Спортивный директорпрокомментировал ситуацию с будущим, чей контракт с клубом истекает летом.

«Здесь нет никакой вражды. Предложение поступило. Мы выразили свое желание. Вы можете видеть, по крайней мере, на мой взгляд, что Лерой хочет остаться. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — цитирует Эберля Sky Sports.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Зане в английский «Ньюкасл», который готов предложить футболисту более выгодные условия.

Зане сыграл в этом сезоне 45 матчей во всех турнирах за Баварию. На его счету 13 голов и шесть результативных передач. Рыночная стоимость полузашитника, по данным Transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.