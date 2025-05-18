Салах: Не ожидал, что останусь в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля»рассказал, что не питал особых надежд о том, что сможет подписать новый контракт с клубом.

«Как я оценивал шансы на продление контракта? Основываясь на истории клуба, десять процентов. Я знаю, как в "Ливерпуле" относились к игрокам старше 30 в прошлом.Не ожидал, что останусь.

Переговоры заняли шесть месяцев, но с января все шло лучше и лучше. Нам потребовалось время. Думаю, клуб проверял, смогу ли я по-прежнему приносить пользу», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Новое соглашение 32-летний Салах подписал в апреле 2025 года сроком на два года. Предыдущий контракт заканчивался после окончания этого сезона. Всего египтянин сыграл в этом сезоне за «Ливерпуль» 50 матчей, забил в них 33 гола и сделал 23 ассиста, став чемпионом АПЛ.