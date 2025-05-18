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    Салах: Не ожидал, что останусь в «Ливерпуле»

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что не питал особых надежд о том, что сможет подписать новый контракт с клубом.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Как я оценивал шансы на продление контракта? Основываясь на истории клуба, десять процентов. Я знаю, как в "Ливерпуле" относились к игрокам старше 30 в прошлом.Не ожидал, что останусь.

    Переговоры заняли шесть месяцев, но с января все шло лучше и лучше. Нам потребовалось время. Думаю, клуб проверял, смогу ли я по-прежнему приносить пользу», — приводит слова Салаха Sky Sports.

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    Новое соглашение 32-летний Салах подписал в апреле 2025 года сроком на два года. Предыдущий контракт заканчивался после окончания этого сезона. Всего египтянин сыграл в этом сезоне за «Ливерпуль» 50 матчей, забил в них 33 гола и сделал 23 ассиста, став чемпионом АПЛ.

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