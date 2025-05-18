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    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
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    «Интер» — «Лацио»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    18 мая в Милане «Интер» примет «Лацио» в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится на «Джузеппе Меацца» в 21:45 мск.

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    «Интер» отстает на один пункт от «Наполи» в борьбе за титул. Последние 2 тура станут решающими для миланцев в этой гонке. Таким образом, команда Индзаги должна набрать максимум в этом период.

    Предстоящий соперник в лице «Лацио» борется за свое место под солнцем. По сути у «римлян» еще не решен вопрос с еврокубками. При этом клуб имеет шансы даже на Лигу чемпионов. В Милане сегодня будет жарко.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Ставки букмекеры принимаются с коэффициентами 1.68 и 5.25 соответственно.

    • Эксперты LiveSport ждут от «Интера» решительности с первых минут. Прогноз можно почитать тут.

    • Искусственный интеллект считает, что «Интер» выиграет с уверенным результатом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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