«Интер» отстает на один пункт от «Наполи» в борьбе за титул. Последние 2 тура станут решающими для миланцев в этой гонке. Таким образом, команда Индзаги должна набрать максимум в этом период.
Предстоящий соперник в лице «Лацио» борется за свое место под солнцем. По сути у «римлян» еще не решен вопрос с еврокубками. При этом клуб имеет шансы даже на Лигу чемпионов. В Милане сегодня будет жарко.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Ставки букмекеры принимаются с коэффициентами 1.68 и 5.25 соответственно.
- Эксперты LiveSport ждут от «Интера» решительности с первых минут. Прогноз можно почитать тут.
- Искусственный интеллект считает, что «Интер» выиграет с уверенным результатом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.
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