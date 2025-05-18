Дубль Ндиайе принес «Эвертону» победу над «Саутгемптоном»

На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» одержал уверенную победу над «Саутгемптоном» со счётом 2:0 в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги.

С первых минут хозяева взяли игру под свой контроль. Уже на 6-й минуте сенегальский нападающий Илиман Ндиайе открыл счет. В добавленное к первому тайму время Ндиайе оформил дубль, удвоив преимущество хозяев — 2:0.

После перерыва «Эвертон» уверенно довёл матч до победы, грамотно обороняясь и не позволяя сопернику вернуться в игру.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Саутгемптон 2:0 Голы: 1:0 Илиман Ндиайе (6'), 2:0 Илиман Ндиайе (45 + 2') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету, Шеймус Коулман (Эшли Янг, 18'), Джеррэд Брэнтуэйт (Майкл Кин, 74'), Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Абдулайе Дукуре (Карлос Алькарас, 65'), Дуайт Макнил (Джек Харрисон, 65'), Илиман Ндиайе (Доминик Калверт-Льюин, 75'), Jake O'Brien Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Джеймс Бри, Джек Стивенс, Нейтан Вуд (Кэмерон Арчер, 60'), Тейлор Харвуд-Беллис (Joachim Kayi Sanda, 82'), Камал Дин Сулемана (Росс Стюарт, 60'), Матеуш Фернандеш, Тайлер Диблинг (Jay Robinson, 68'), Джо Арибо (Уилл Смоллбон, 60'), Флинн Даунс, Welington Предупреждения: Флинн Даунс (80'), Джеймс Гарнер (88')

«Эвертон» после этой победы занимает 13-е место в таблице, набрав 45 очков после 37 матче.

«Саутгемптон» остаётся на последней, 20-й строчке с 12 очками и уже гарантировал себе вылет в Чемпионшип.