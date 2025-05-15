Семенов: Нет понимания, что происходит с «Зенитом». Наверное, устали побеждать

Бывший защитникподелился впечатлениями после победынадв финале Пути РПЛ Кубка России.

«Удивительно, что Зенит растерял гандикап. На ЦСКА приятно смотреть. Нет понимания, что происходит с Зенитом. Очень много непонятных решений. Наверное, устали побеждать», — приводит слова Семенова «Чемпионат».

В решающем матче армейцы одолели соперника со счётом 2:0, а в серии пенальти оказались сильнее — 4:3. Голами отличились Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев, а в серии пенальти решающий удар нанес Виктор Мендес.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 53 очка.