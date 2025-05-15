Роналду в третий раз подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Нападающий сборной Португалии и клубав третий раз подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

За последний год 40-летний футболист заработал 275 млн долларов, что является третьим по величине годовым доходом среди всех действующих спортсменов за всю историю рейтинга.

Из этой суммы 225 млн долларов составили зарплата и бонусы в «Аль-Насре», а ещё 50 млн долларов — выплаты по спонсорским контрактам и коммерческим проектам.

Второе место среди спортсменов занял баскетболист Стефен Карри (156 млн долларов), а ближайший конкурент Роналду среди футболистов — Лионель Месси — оказался лишь на пятой строчке.