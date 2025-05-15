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    Спартак — Ростов«Спартак» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    Рашфорд пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подтвердил, что Маркус Рашфорд не сможет принять участие в матчах против «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» из-за травмы подколенного сухожилия.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Нападающий получил травму 22 апреля в игре с «Манчестер Сити». После обследования стало ясно, что операция не потребуется, однако восстановление займёт несколько недель, и форвард пропустит остаток сезона.

    В нынешнем сезоне 27-летний Рашфорд провёл за «Астон Виллу» 17 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его аренда из «Манчестера Юнайтед» рассчитана до 30 июня 2025 года.

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    В клубе пока не приняли решения о выкупе футболиста: опция составляет около 53 миллионов долларов, и руководство оценивает целесообразность такого шага.

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