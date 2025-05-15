Рашфорд пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия

Главный тренерподтвердил, чтоне сможет принять участие в матчах противиз-за травмы подколенного сухожилия.

Нападающий получил травму 22 апреля в игре с «Манчестер Сити». После обследования стало ясно, что операция не потребуется, однако восстановление займёт несколько недель, и форвард пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний Рашфорд провёл за «Астон Виллу» 17 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его аренда из «Манчестера Юнайтед» рассчитана до 30 июня 2025 года.

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В клубе пока не приняли решения о выкупе футболиста: опция составляет около 53 миллионов долларов, и руководство оценивает целесообразность такого шага.