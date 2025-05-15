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    Гарсия: У «Спартака» хорошие шансы обыграть «Ростов»

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    Форвард «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, чего ждет от финала Пути регионов Кубка России против «Ростова». Встреча состоится 15 мая.

    Ливай Гарсия
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    Ливай Гарсия

    «Я думаю, у нас хорошие шансы. Мы одержали уверенную победу над "Динамо" в предыдущем раунде. Увы, в чемпионате наши дела сложились не лучшим образом, потеряли важнейшие очки... Но в Кубке всего две победы отделяют "Спартак" от трофея, это очень мотивирует. Мы знаем, что это непростой соперник. Действует компактно.

    Конечно, "Ростов" тоже мечтает пробиться в финал. Но мы должны доказать, что "Спартак" больше этого заслуживает», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

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    Ранее в суперфинал Кубка России вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч взял верх над «Зенитом».

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