Гарсия: У «Спартака» хорошие шансы обыграть «Ростов»

Форвард «Спартака»рассказал, чего ждет от финала Пути регионов Кубка России против «Ростова». Встреча состоится 15 мая.

«Я думаю, у нас хорошие шансы. Мы одержали уверенную победу над "Динамо" в предыдущем раунде. Увы, в чемпионате наши дела сложились не лучшим образом, потеряли важнейшие очки... Но в Кубке всего две победы отделяют "Спартак" от трофея, это очень мотивирует. Мы знаем, что это непростой соперник. Действует компактно.

Конечно, "Ростов" тоже мечтает пробиться в финал. Но мы должны доказать, что "Спартак" больше этого заслуживает», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

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Ранее в суперфинал Кубка России вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч взял верх над «Зенитом».