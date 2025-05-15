Круговой: Верил в проход ЦСКА, была чуйка

Защитник московского ЦСКАпрокомментировал победу над «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Армейцы одолели соперника в серии пенальти. Круговой отметился голевой передачей на 92-й минуте.

«Дивеев очень эмоционально командовал, чтобы угловой подавал именно я? Аббос Файзуллаев с правой подает, в сторону вратаря, я с левой — от вратаря. Думаю, с этим связаны эмоции и пожелания Дивеева.

Верил в проход, была чуйка. Буквально за день до матча общались с Марко Николичем и были едины во мнении, что мы можем пройти, и мы это сделали», — заявил Круговой в интервью «Чемпионату».