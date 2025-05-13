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    Александр Точилин«К динамовским стандартам "Спартак" оказался не готов». Точилин — о матчах 28-го тура РПЛ и осечке «Краснодара»
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    Аршавин оценил шансы «Зенита» опередить «Краснодар» в таблице

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    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство. Сейчас клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мне кажется, что все равно они повыше у "Краснодара". Хоть я и верю в "Оренбург", но все равно: у них 15-е место, а у "Краснодара" — первое. Обыгрывай "Оренбург", а потом дома "Динамо"…

    Понятно, что у "Краснодара" на данный момент больше шансов. Думаю, что "Оренбург" даст бой, но насколько хватит класса и терпения у игроков — единственное в чем вопрос», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» в 28-м туре одолел махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. «Краснодар» в гостях уступил ЦСКА 0:1.

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