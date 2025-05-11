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    «Бетис» и «Осасуна» сыграли вничью в матче Примеры

    «Бетис» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В заключительном матче 35-го тура испанской Примеры «Бетис» на своем поле не смог переиграть «Осасуну»- 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый тайм не принес забитых мячей. Только на 64-й минуте форвард хозяев Кучо Эрнандес смог открыть счет после передачи Иско.

    Через 11 минут хорватский нападающий Анте Будимир смог сравнять счет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Осасуна 1:1
    Голы: 1:0 Кучо Эрнандес (64'), 1:1 Анте Будимир (75') Бетис: Адриан, Марк Бартра, Натан, Ромен Перро, Вилльям Карвалью (Пабло Форнальс, 56'), Серхи Альтмира (Джонни Кардозо, 79'), Джовани Ло Чельсо (Иско, 46'), Айтор Руйбаль, Хесус Родригес Карабальо (Антони, 57'), Кучо Эрнандес, Абде Эззальзули (Пере Гарсия, 80') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хесус Аресо (Энрике Барха, 89'), Рубен Гарсия (Рубен Пенья, 57'), Лукас Торро, Пабло Ибаньес (Икер Муньос, 79'), Аймар Орос, Брайан Сарагоса (Хосе Арнаис, 89'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 79') Предупреждения: Алехандро Катена (9'), Ромен Перро (23'), Анте Будимир (45 + 1'), Серхи Альтмира (77'), Антони (90 + 5')

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