«Бетис» и «Осасуна» сыграли вничью в матче Примеры

В заключительном матче 35-го тура испанской Примерына своем поле не смог переиграть- 1:1.

Первый тайм не принес забитых мячей. Только на 64-й минуте форвард хозяев Кучо Эрнандес смог открыть счет после передачи Иско.

Через 11 минут хорватский нападающий Анте Будимир смог сравнять счет.

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