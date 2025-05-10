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    ЦСКА — КраснодарЦСКА — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» Мх в матче РПЛ

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 28-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    Напомним, что единственный гол в этом матче забил Нино на 37-й минуте.

    «Тяжелый матч. Я думаю, здесь любой команде сложно играть. Не только дома "Динамо" может достойно сыграть и обыграть любого соперника, но и результаты выездных матчей показывают, что команда очень крепкая — в весенней части по забитым мячам достаточно высоко в таблице.

    Рад, что сегодня не пропустили, не позволили сопернику создать, но и сами сегодня не преуспели в созидании. Было много борьбы, много длинных передач. Я думаю, что мы долго подстраивались под поле. Здесь очень сложно на ведении, за счёт коротких передач двигать мяч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

  • «Динамо» Мх — «Зенит» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
  • Гол Нино принес «Зениту» минимальную победу над махачкалинским «Динамо»
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    • После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 60-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.

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